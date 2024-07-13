Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
OLIMPBET-Суперкубок России. Новости
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 20:20

«Зенит» — «Краснодар»: началась прямая трансляция матча Суперкубка России 2024

Матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» пройдет в Волгограде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Зенита» Андрей Мостовой.
Андрей Мостовой.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен

На канале «Матч ТВ» началась видеотрансляция матча OLIMPBET-Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар». Игру в Волгограде на одноименной арене также бесплатно и в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть матч «Зенит» — «Краснодар» также можно по платной подписке в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» через ретрансляцию прямого эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию противостояния команд главных тренеров Мурада Мусаева и Сергея Семака. В нашем матч-центре будут доступны формальные события игры «Зенит» — «Краснодар».

«Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. «Краснодар» занял второе место в РПЛ.

Ознакомиться подробнее с форматом проведения матча за Суперкубок страны и прогнозами на поединок «Краснодар» — «Зенит» можно в материале «СЭ».

Суперкубок России 2024: новости и статьи, интервью и прогнозы, статистика игроков и другая полезная информация в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
День смородины отметят 14 июля
Серена Уильямс высмеяла Шарапову в песне на церемонии ESPN
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар»: основные материалы
«Зенит» — «Краснодар»: петербуржцы забили три безответных гола в первом тайме
«Зенит» — «Краснодар»: Глушенков забил первый гол за петербургский клуб
«Зенит» — «Краснодар»: Глушенков сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция матча за Суперкубок России
«Зенит» — «Краснодар»: Вендел увеличил преимущество петербуржцев
«Зенит» — «Краснодар»: Родригао открыл счет в OLIMPBET Суперкубке России
Баннер фанатов «Зенита» порвался во время разворота перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Зенит» — «Краснодар»: Клаудиньо и Смолов в старте, Артур и Газинский в запасе

Баннер фанатов «Зенита» порвался во время разворота перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России