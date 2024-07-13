«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России 13 июля

Матч OLIMPBET-Суперкубка России-2024, в котором «Зенит» сыграет против «Краснодара» пройдет в субботу, 13 июля, в Волгограде. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Матч Суперкубка России 2024 покажут в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало видеотрансляции — в 19.30 мск. Игру между «Краснодаром» и «Зенитом» также можно будет посмотреть по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 20.25.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых захватывающих событий противостояния за Суперкубок страны. В нашем матч-центре будут доступны ключевые моменты встречи «Зенит» — «Краснодар».

«Зенит» в сезоне-2023/24 стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака заняла первое место в турнирной таблице РПЛ с 57 набранными очками, в последнем туре опередив «Динамо» и «Краснодар». Клуб из Санкт-Петербурга также завоевал FONBET Кубок России.

«Краснодар» стал вторым в РПЛ. «Быки» после победы над «Динамо» в последнем туре обошли бело-голубых, но остались вторыми с 56 очками.