«Зенит» — «Краснодар»: Клаудиньо и Смолов в старте, Артур и Газинский в запасе

Стали известны составы «Зенита» и «Краснодара» на матч OLIMPBET-Суперкубка России. «Зенит»: Латышонок, Родригао, Эракович, Караваев, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Глушенков, Мостовой, Клаудиньо, Кассьерра. Запасные: Кержаков, Адамов, Алип, Волков, Горшков, Чистяков, Ерохин, Изидор, Мантуан, Артур, Педро, Сергеев. «Краснодар»: Агкацев, Ленини, Кайо, Тормена, Олусегун, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Смолов. Запасные: Дюпин, Арутюнян, Эктов, Козлов, Мозес, Газинский, Ковалевский. Матч пройдет в Волгограде и начнется в 20:30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.