В субботу, 13 июля, состоится матч OLIMPBET-Суперкубка России 2024 года «Зенит» — «Краснодар» в Волгограде на одноименной арене. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Матч Суперкубка России 2024 покажут в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало видеотрансляции — в 19.30 мск. Игру между «Краснодаром» и «Зенитом» также можно будет посмотреть по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 20.25.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых захватывающих событий противостояния за Суперкубок страны. В нашем матч-центре будут доступны ключевые моменты встречи «Зенит» — «Краснодар».

«Зенит» получил право сыграть в матче за Суперкубок страны после золота в чемпионате России в минувшем сезоне и победы в Кубке, где в финале команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1). В турнирной таблице РПЛ-2023/2024 сине-бело-голубые заняли первое место с 57 очками. В прошлом сезоне «Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым стал вторым в чемпионате России с 56 баллами.

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