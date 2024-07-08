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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 06:00

Зенит — Краснодара: дата проведения и во сколько начнется матч Суперкубка России 2024

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Волгоград-Арена&amp;quot;.
Фото Андрей Миренко, архив «СЭ»
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OLIMPBET-Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар», пройдет 13 июля, в субботу. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». Ключевые события встречи «Зенит» — «Краснодар» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны и обладателями Кубка России. В сезоне-2023/2024 «Зенит» с главным тренером Сергеем Семаком занял первое место в РПЛ с 57 набранными очками. В финале Кубка питерцы обыграли «Балтику» со счетом 2:1.

В минувшем сезоне «Краснодар» с Мурадом Мусаевым стал вторым в турнирной таблице чемпионата России с 56 баллами.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». 15 июля 2023 года клуб из Санкт-Петербурга в серии пенальти переиграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4)

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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