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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 15:47

«Зенит» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче OLIMPBET Суперкубка России

Мария Гусева
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«Зенит» опубликовал пост благодарности болельщикам за поддержку в матче OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

«Сине-бело-голубые выражают благодарность всем и каждому, кто поддержал команду на трибунах «Ак Барс Арены». Ваша энергия помогла команде одержать победу и стать самым титулованным клубом в российской истории. Мы слышали каждый голос, и это было очень круто!» — говорится в сообщении «Зенита».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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