Сегодня, 20:04
Обыграв ЦСКА в серии пенальти (0:0, пенальти — 4:5), «Зенит» в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок России.
Сине-бело-голубые стали первой командой, которой удалось добраться до этой отметки. Семь раз первый трофей сезона брали армейцы, трижды — «Локомотив», дважды — «Рубин», один раз — «Спартак». «Терек» и «Ростов» по разу получали право сыграть за Суперкубок, но уступили «Локо» и ЦСКА соответственно.
Все участники матчей за Суперкубок России
|
Клуб
|
Финалы
|
Победы
|
Поражения
|
Зенит
|
11
|
8 (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023)
|
3 (2012, 2013, 2019)
|
ЦСКА
|
12
|
7 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018)
|
5 (2003, 2010, 2011, 2016, 2023)
|
Локомотив
|
9
|
3 (2003, 2005, 2019)
|
6 (2008, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021)
|
Рубин
|
3
|
2 (2010, 2012)
|
1 (2009)
|
Спартак
|
5
|
1 (2017)
|
3 (2004, 2006, 2007, 2022)
|
Терек
|
1
|
-
|
1 (2005)
|
Ростов
|
1
|
-
|
1 (2014)
В третий раз питерцы завоевали Суперкубок в противостоянии с ЦСКА. Четыре раза трофей доставался «Зениту» в игре с «Локомотивом», еще раз — в прошлом году — в матче со «Спартаком». А вот единственная суперкубковая встреча с «Рубином» завершилась неудачей: казанцы победили в Самаре со счетом 2:0.
Все матчи «Зенита» за Суперкубок России
|
Дата
|
Стадион
|
Главный тренер
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
09.03.2008
|
Лужники
|
Дик Адвокат
|
Локомотив
|
2:1
|
Аршавин, Погребняк — Родолфу
|
06.03.2011
|
Кубань
|
Лучано Спаллетти
|
ЦСКА
|
1:0
|
Ионов
|
14.07.2012
|
Металлург
|
Лучано Спаллетти
|
Рубин
|
0:2
|
Боккетти, Дядюн
|
13.07.2013
|
Олимп-2
|
Лучано Спаллетти
|
ЦСКА
|
0:3
|
Хонда-2, Игнашевич
|
12.07.2015
|
Петровский
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Локомотив
|
1:1 (пен. — 4:2)
|
Смольников — Ньясс
|
23.07.2016
|
Локомотив
|
Мирча Луческу
|
ЦСКА
|
1:0
|
Маурисиу
|
06.07.2019
|
Динамо
|
Сергей Семак
|
Локомотив
|
2:3
|
Азмун-2 — Ал.Миранчук-2, Смолов
|
07.08.2020
|
ВЭБ Арена
|
Сергей Семак
|
Локомотив
|
2:1
|
Дзюба, Оздоев — Чорлука
|
17.07.2021
|
Калининград Арена
|
Сергей Семак
|
Локомотив
|
3:0
|
Кузяев, Азмун, Ерохин
|
09.07.2022
|
Газпром Арена
|
Сергей Семак
|
Спартак
|
4:0
|
Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра
|
15.07.2023
|
Ак Барс Арена
|
Сергей Семак
|
ЦСКА
|
0:0 (пен. — 5:4)
|
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