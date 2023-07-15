«Зенит» — новый рекордсмен Суперкубка России

Обыграв ЦСКА в серии пенальти (0:0, пенальти — 4:5), «Зенит» в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок России.

Сине-бело-голубые стали первой командой, которой удалось добраться до этой отметки. Семь раз первый трофей сезона брали армейцы, трижды — «Локомотив», дважды — «Рубин», один раз — «Спартак». «Терек» и «Ростов» по разу получали право сыграть за Суперкубок, но уступили «Локо» и ЦСКА соответственно.

Все участники матчей за Суперкубок России

Клуб Финалы Победы Поражения Зенит 11 8 (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023) 3 (2012, 2013, 2019) ЦСКА 12 7 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) 5 (2003, 2010, 2011, 2016, 2023) Локомотив 9 3 (2003, 2005, 2019) 6 (2008, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021) Рубин 3 2 (2010, 2012) 1 (2009) Спартак 5 1 (2017) 3 (2004, 2006, 2007, 2022) Терек 1 - 1 (2005) Ростов 1 - 1 (2014)

В третий раз питерцы завоевали Суперкубок в противостоянии с ЦСКА. Четыре раза трофей доставался «Зениту» в игре с «Локомотивом», еще раз — в прошлом году — в матче со «Спартаком». А вот единственная суперкубковая встреча с «Рубином» завершилась неудачей: казанцы победили в Самаре со счетом 2:0.

Все матчи «Зенита» за Суперкубок России

Дата Стадион Главный тренер Соперник Счет Голы 09.03.2008 Лужники Дик Адвокат Локомотив 2:1 Аршавин, Погребняк — Родолфу 06.03.2011 Кубань Лучано Спаллетти ЦСКА 1:0 Ионов 14.07.2012 Металлург Лучано Спаллетти Рубин 0:2 Боккетти, Дядюн 13.07.2013 Олимп-2 Лучано Спаллетти ЦСКА 0:3 Хонда-2, Игнашевич 12.07.2015 Петровский Андре Виллаш-Боаш Локомотив 1:1 (пен. — 4:2) Смольников — Ньясс 23.07.2016 Локомотив Мирча Луческу ЦСКА 1:0 Маурисиу 06.07.2019 Динамо Сергей Семак Локомотив 2:3 Азмун-2 — Ал.Миранчук-2, Смолов 07.08.2020 ВЭБ Арена Сергей Семак Локомотив 2:1 Дзюба, Оздоев — Чорлука 17.07.2021 Калининград Арена Сергей Семак Локомотив 3:0 Кузяев, Азмун, Ерохин 09.07.2022 Газпром Арена Сергей Семак Спартак 4:0 Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра 15.07.2023 Ак Барс Арена Сергей Семак ЦСКА 0:0 (пен. — 5:4)

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