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Сегодня, 20:39

Жоаозиньо: «Если «Краснодар» возьмет трофей, буду рад за Галицкого»

Зарина Халимхонова
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Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Смолов и Газинский — усиление для «Краснодара». Это люди, которые играли очень здорово. Надеюсь, они смогут повторить те моменты. Сейчас я сам смотрю трансляцию матча. Галицкий заслуживает трофей! Поэтому буду очень рад, если «Краснодар» станет чемпионом. Прежде всего из-за него — за Сергея Николаевича», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» проходит на «Волгоград Арене».

Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
Краснодар

Жоаозиньо
ФК Зенит
ФК Краснодар
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