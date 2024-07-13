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OLIMPBET-Суперкубок России

13 июля, 23:35

Клаудиньо психанул после замены: плюнул и отмахнулся от Семака. Бразилец близок к уходу из «Зенита»?

Клаудиньо психанул из-за замены в матче за Суперкубок России
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер уверяет, что никаких проблем нет.
Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
4:2
Краснодар

«Зенит» уверенно справился с «Краснодаром» в матче за Суперкубкок России (4:2) и в пятый раз подряд завоевал трофей. Несмотря на победу, в команде Сергея Семака все же случился мини-конфликт — Клаудиньо крайне недовольно отреагировал на замену на 62-й минуте.

Бразилец покидал поле вместе с Андреем Мостовым — это был первый слот замен «Зенита». Направляясь к скамейке, Клаудиньо плюнул, проигнорировал рукопожатие Семака и даже отмахнулся от него.

«Немного, я думаю, вы градус накаляете, — объяснил тренер после финального свистка. — Никаких проблем нет. Конечно, он расстроился, что его заменили — играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем, и сейчас веселый. Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили. Для нас Клаудиньо и Вендел — системообразующие игроки. Но нам нужно их вводить в состав постепенно».

При этом последние несколько дней активно обсуждался уход бразильца — инсайдеры сообщали, что петербуржцы согласились продать игрока в бразильский «Фламенго» за 18 миллионов евро. Ожидалось, что о сделке официально объявят в день матча за Суперкубок. Однако информация не подтвердилась, а агент футболиста Луис Фернандо Гарсия и председатель правления «Зенита» Александр Медведев даже опровергли уход Клаудиньо.

Максим Глушенков, Андрей Мостовой и&nbsp;Вендел. «Зенит»: три трофея за два месяца! Питер открыл сезон столетия клуба победой в Суперкубке

«Новость, что есть договоренность между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо — ложь. Тот, кто это написал — лжец! Клаудиньо — игрок «Зенита»! Он должен остаться в клубе на следующий сезон», — отреагировал агент полузащитника.

В матче с «Краснодаром» бразилец не поучаствовал ни в одном из четырех голов «Зенита».

Для Семака это уже 13-й трофей в Санкт-Петербурге, а сам клуб установил рекорд по количеству побед в Суперкубке — сине-бело-голубые взяли титул уже в девятый раз.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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