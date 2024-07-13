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Глушенков забил в первом матче за «Зенит». Перед Суперкубком он ругался с болельщиками в комментариях

Глушенков забил в первом матче за «Зенит» и передал привет фанатам
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Максим оформил третий мяч в ворота «Краснодара».
Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
4:2
Краснодар

«Зенит» триумфально стартовал в OLIMPBET Суперкубке России против «Краснодара». К концу первого тайма футболисты Сергея Семака забили три безответных мяча, а последний из них оказался на счету самого дорогого летнего новичка (6,3 миллиона евро) петербуржцев Максима Глушенкова.

Глушенков появился в основе в первой же игре за «Зенит», а на 42-й минуте поразил ворота «Краснодара» в контратаке. Лучший ассистент прошлого сезона РПЛ (16 голевых) отлично открылся под передачу Вендела: по центру выскочил один на один и в касание прошил Станислава Агкацева.

До этого сам Вендел забил второй мяч в игре, а открыл счет еще на 13-й минуте защитник Родригао. Примечательно, что незадолго до стартового свистка Глушенков в разговоре с комментатором Дмитрием Шнякиным рассказал, что чувствует уверенность в сегодняшнем голе — об этом журналист написал у себя в Телеграм-канале.

Не менее увлекательные события произошли с Максимом немного раньше. Его девушка Анна 9 июля поделилась в социальных сетях видео из машины, футболист находился за рулем. На нем он не очень красиво высказался о болельщиках, которые оказались недовольны его переходом в «Зенит». «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо», — сказал Глушенков.

Сергей Семак и&nbsp;Мурад Мусаев. «Зенит» — «Краснодар»: Смолов отыграл один мяч. Онлайн-трансляция матча за Суперкубок России

Далее Максим продолжил войну с болельщиками в комментариях, в которых негативно отвечал на сообщения:

• «как *** бумажный» — на сообщение о том, что «важным стал» после перехода в «Зенит»;

• «да оттуда тоже поле неплохо видно» — в ответ на то, что в новом сезоне он будет сидеть на скамейке «Зенита»;

• «на бутылке?» — на сообщение «мы на «Локомотиве» тоже сидели на первом (ряду. — Прим. «СЭ»)».

Пост в Телеграм-канале Анны появился еще 9 июля, но ажиотаж случился только спустя несколько дней. Глушенков перешел в «Зенит» в конце июня, его зарплата в Санкт-Петербурге составила 1,4 миллиона долларов в год.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Максим Глушенков
37
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