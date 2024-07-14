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Сегодня, 23:30

«Зенит» напугал РПЛ. За «Краснодар» страшно

«Зенит» обыграл «Краснодар» в финале Суперкубка России
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак со своей командой на церемонии награждения.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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13 июля команда Сергея Семака одержала убедительную победу над вице-чемпионом «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок России и взяла первый трофей в сезон столетия сине-бело-голубых.
Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
4:2
Краснодар

После победы «Зенита» в Суперкубке у меня ровно один вопрос: точно ли ему необходим еще и Александр Соболев?..

Да, «Краснодар» играл без Кордобы, Кастаньо и Оласы. Плюс больше нет Сафонова, Алонсо, Волкова и Кади. Потери ключевые, а полноценной замены главный тренер Мурад Мусаев пока не получил — при всем уважении к Газинскому и Смолову, которым на двоих 68 лет. Но разница в классе и контраст с нынешней готовностью Питера к сезону впечатляет.

За «быков» натурально страшно: судя по реализации на первых минутах, даже в «Зените» оказались не готовы к тому, что в финальной трети возникнет такая свобода действий. Это притом что к перерыву счет все равно стал разгромным. А мог быть еще крупнее.

Сергей Семак. «Слова Глушенкова адресованы тем, кто этого заслуживает». Семак и Мусаев — о Суперкубке

Обрезы на своей половине, позиционные ошибки, проигранные единоборства и куча провалов в попытках высоко встречать соперника и прессинговать — глядя на все это, просто не верилось, что пару месяцев назад южане претендовали на чемпионство.

Сине-бело-голубые сняли все вопросы о победителе за стартовый тайм, но, такое ощущение, даже не напрягались. Хотя мы помним, как тяжело команда выглядела в концовке прошлого сезона — и по эмоциям, и по качеству футбола. Естественно, все понимали, что за лето проблемы решат, но пока полное ощущение, что в клубе перевыполнили задачу.

Жест полузащитника &laquo;Зенита&raquo; Максима Глушенкова после дебютного гола за&nbsp;новую команду.

Один приход Глушенкова — уже заявка на самого ценного игрока РПЛ-2024/25. У Максима специфические отношения с болельщиками, но по действиям на поле к нему ноль вопросов. Только восхищение — тем, как быстро новичок влился в невский состав. Сколько моментов создал партнерам в дебютном матче. И конечно, как реализовал свои шансы.

Движение без мяча, выбор позиции, свое­временность и конкретика в каждом эпизоде — если в «Локомотиве» большинство партнеров элементарно не успевали за мыслью Глушенкова в определенных фазах, то в «Зените», где творить помогают Вендел, Клаудиньо, Барриос и Кассьерра, эффективность Максима, похоже, увеличится в разы.

Максим Глушенков, Андрей Мостовой и&nbsp;Вендел. «Зенит»: три трофея за два месяца! Питер открыл сезон столетия клуба победой в Суперкубке

Еще недавно самым уязвимым местом команды Семака была ментальность, но и ее за лето прокачали. Отчасти из-за новых лиц в составе, отчасти — благодаря кризису весной, когда потеря мотивации чуть не лишила Питер чемпионства. Посмотрите на того же Вендела — год назад бразилец опоздал на сборы и пришел в себя лишь к третьему туру РПЛ. А сейчас выходит в старте в первой встрече сезона и сразу делает разницу — гол+пас к 32-й минуте.

Да, во втором тайме рвение «Зенита» убавилось, а Кривцов даже заявил, что если бы «Краснодар» играл так в первой половине, то взял бы трофей. Но показательно, что даже после двух пропущенных мячей сине-бело-голубые без проблем отодвинули оппонента на комфортное расстояние.

Если брать матч за Суперкубок для оценки чемпионской интриги, то тенденция не самая обнадеживающая. «Зенит» уже усилился, а на подходе трансферы Ивана Илича и, возможно, Соболева. Главным аргументом для конкурентов, по сути, остается кошмарная форма «Краснодара» — такую свободу в атаке питерцам вряд ли кто-то даст. На открытом пространстве против состава, что есть в распоряжении Семака, противоядия почти ни у кого нет — нужно закрываться, парковать автобус и создавать максимально некомфортные условия для позиционных атак.

Так что, судя по всему, таких шансов на золото, как в прошлом сезоне, этот «Зенит» больше никому не даст.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Максим Глушенков
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