Виталий Мутко: "Капелло был бы хорошим вариантом для России"

Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился своим мнением о том, кто должен стать главным тренером сборной России. По словам чиновника, побывавшего сегодня в редакции "СЭ", РФС стоит назначить на эту должность российского специалиста.

- Нам, возможно, стоит сейчас на ближайший цикл назначить российского тренера, чтобы для начала все немного стабилизировать.

- Кто им мог бы стать?

- Сегодня среди отечественных специалистов вижу только одну возможную кандидатуру - Валерий Газзаев. Да, напомнил о себе Анатолий Федорович, да, в список попал Непомнящий - очень достойные люди, но у будущего главного тренера должен быть отличный контакт и со всеми клубами, и с РФС, и с обществом, и он при этом должен быть способен принимать жесткие меры, поскольку команда у нас сейчас хорошая по уровню, но проблемная с точки зрения порядка и дисциплины.

- А если говорить об иностранцах?

- Это специалисты из списка, который вчера обнародовал РФС.

- Фабио Капелло?

- И он в том числе. Считаю, что итальянский специалист был бы хорошим вариантом для России. Этот специалист умеет побеждать. Для того чтобы убедиться в этом, можно просто заглянуть в его послужной список. Когда мы определялись с Хиддинком, то в первую очередь смотрели на умение тренера побеждать. В итоге - не прогадали. (Борис ЛЕВИН)

Подробности - в завтрашнем номере "СЭ".