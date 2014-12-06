Фабио Капелло: "В России меня удивило малое число клубов в премьер-лиге и лимит на легионеров"

Главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что его в первую очередь удивило малое количество клубов в премьер-лиге. По словам специалиста, он стремится к тому, чтобы выбор среди российских игроков у него был максимальным.

– Для меня в российском футболе, когда я туда перебрался, открытием стали две или три вещи, – цитирует L'Equipe Капелло. – Во-первых, это всего 16 клубов в премьер-лиге. Этого мало. Во-вторых, лимит на легионеров. Здесь допускается присутствие только четырех российских игроков на поле. Это было большим сюрпризом для меня. Потому что в Европе немецкие, итальянские, испанские футболисты могут играть повсюду, и у тренера богатый выбор. Наконец, удивило малое число зрителей на стадионах. Однако на аренах, которые готовятся к чемпионату мира-2018, уже созданы более комфортные условия, так что ситуация налаживается, туда приходят больше болельщиков. Чувствуется ли наследие советского футбола в российском? Мне кажется, что в любом месте в любое время ключевое значение имеют талантливые игроки. Просто во времена СССР были футболисты из Украины, Грузии, России… Возможностей найти хорошего игрока было больше, чем сейчас. Теперь мы ограничены только Россией. Тут есть хорошие футболисты. Но в премьер-лиге ведь всего 16 команд… В командных видах спорта важно найти такую систему, чтобы выжать по максимум потенциал каждого игрока. Это главное. Мы работаем над лимитом. Чем больше будет российских игроков на поле в клубах премьер-лиги, тем лучше для меня. Правда ли, что в премьер-лиге может быть создана команда, составленная из игроков сборной? Это только слухи. Такого не случится.