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7 августа 2015, 11:45

Виталий Мутко: "Проблем в переговорах с ЦСКА по поводу назначения Слуцкого в сборную не было"

Михаил ДУХОВНЫЙ
Министр спорта РФ Виталий МУТКО.
Фото Федор УСПЕНСКИЙ, «СЭ»
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Министр спорта РФ Виталий Мутко поблагодарил президента ЦСКА Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева за то, что они пошли навстречу в переговорах по поводу назначения Слуцкого в сборную России. По словам чиновника, значительную роль в переговорном процессе сыграл руководитель администрации президента России Сергей Иванов.

- Больших сложностей в переговорах с ЦСКА не было, - приводит ТАСС слова Мутко. - Спасибо президенту клуба Евгению Гинеру, гендиректору Роману Бабаеву - они пошли навстречу и с пониманием отнеслись к нашей просьбе. Отмечу также помощь Сергея Иванова в переговорах со Слуцким. Он - большой поклонник ЦСКА.

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Источник: http://tass.ru/sport/2171913
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Мутко
Леонид Слуцкий
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