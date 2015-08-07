Виталий Мутко: "Проблем в переговорах с ЦСКА по поводу назначения Слуцкого в сборную не было"

Министр спорта РФ Виталий Мутко поблагодарил президента ЦСКА Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева за то, что они пошли навстречу в переговорах по поводу назначения Слуцкого в сборную России. По словам чиновника, значительную роль в переговорном процессе сыграл руководитель администрации президента России Сергей Иванов.

- Больших сложностей в переговорах с ЦСКА не было, - приводит ТАСС слова Мутко. - Спасибо президенту клуба Евгению Гинеру, гендиректору Роману Бабаеву - они пошли навстречу и с пониманием отнеслись к нашей просьбе. Отмечу также помощь Сергея Иванова в переговорах со Слуцким. Он - большой поклонник ЦСКА.

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