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Сегодня, 11:46

Абаев считает, что сборная России должна играть с любыми соперниками

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев ответил на вопрос о потенциальных соперниках сборной России по товарищеским матчам.

— Сборная в любом случае должна играть и собираться. Конечно, сейчас поиск соперника — это проблема. Я сам связан с юношеской национальной командой, поэтому знаю, что она действительно есть.

Можно попробовать договориться с Казахстаном или Узбекистаном, но пока приходится выбивать из того, что есть. Но играть надо. Лучше играть с Брунеем? На мой взгляд, да. Лучше играть, чем не играть, — приводит слова Абаева Metaratings.

В октябрьскую международную паузу сборная России могла сыграть с Пакистаном, но в итоге матч не состоялся. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

Источник: Metaratings
Илья Абаев
Футбол
Сборная России по футболу

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