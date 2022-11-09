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Сборная России

Сегодня, 09:55

Абаев: «Сейчас самое время, чтобы попробовать в сборной России новых игроков»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Торпедо» Илья Абаев поделился мнением о большом количестве новых игроков в сборной России.

«Сейчас самое время, чтобы попробовать в национальной команде новых игроков. Нам предстоят две товарищеские встречи с не самыми сильными соперниками, хороший шанс для ребят, чтобы себя проявить. Сейчас кого-то звать из Европы все равно никакого смысла не имеет. Так что надо просто смотреть молодежь на перспективу. Для Пиняева и Сычевого такой вызов приятен, уверен, что парни выложатся в сборной на полную. Интересно будет понаблюдать за ними в деле», — приводит слова Абаева Betonmobile.ru.

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч против Таджикистана, а 20 ноября сыграет с Узбекистаном.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-interesno-budet-ponablyudat-za-syichevyim-i-pinyaevyim-v-sbornoy
Илья Абаев
Сборная России по футболу
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