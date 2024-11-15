Абдразаков исполнит гимн России перед матчем сборной против Сирии

Заслуженный артист РФ Аскар Абдразаков исполнит гимн России перед матчем сборной против Сирии.

«Солист Мариинского театра Аскар Абдразаков исполнит гимн России перед матчем с командой Сирии», — приводит ТАСС сообщение департамента мероприятий РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч против Сирии в Волгограде в следующий вторник, 19 ноября. В пятницу команда Валерия Карпина в Краснодаре примет сборную Брунея.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.