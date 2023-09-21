Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:07

Адамов: «Когда только приехал в сборную, Карпин встретил меня со словами: «О, чеченец подъехал!»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов поделился воспоминаниями о том, как узнал о своем первом вызове в сборную России.

«Игорь Михайлович [Шалимов] - очень хороший тренер, кто бы что ни говорил. Относился ко мне, как сыну. Ну и, конечно, гордился и радовался, что при нем я попал в сборную России. После какого-то матча подошел ко мне и обнял: «Тебя вызвали в сборную». Я сначала не понял: «В какую сборную?» Оказалось, что в национальную. Игорь Михайлович знал о вызове за день до игры, но сказал только после», — приводит Sport24 слова Адамова.

Также футболист высказался о работе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Очень понравилось. Он сильный тренер и психолог. При этом простой в общении, постоянно шутит над игроками. Когда я только заехал в Новогорск, Карпин меня встретил со словами: «О-о-о, чеченец подъехал!» — добавил он.

Адамов тренировался под руководством Шалимова в «Урале» в 2021 году. В 2022-м он стал игроком «Зенита». В прошлом сезоне защитник принял участие в 14 матчах петербургского клуба во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Летом 2023-го 23-летний Адамов на правах аренды перешел в «Оренбург» до конца сезона 2023/2024.

Футболист впервые был вызван в сборную России в октябре 2021 года для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.

Источник: https://sport24.ru/football/news-579960-adamov-kogda-tolko-priyekhal-v-sbornuyu-rossii-karpin-vstretil-slovami-o-chechenets-podyekhal
Арсен Адамов
Валерий Карпин
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Оренбург
3
Обсудить
Читайте также
МОК запретил выступление украинской спортсменки. Она хотела говорить о политике
В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?
Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Точилин допускает, что уже завтра его могут уволить из «Сочи»
Адамов: «Считаю, что должен был играть во второй части чемпионата прошлого сезона. Cемак говорил: «Терпи, работай»
Трошечкин рассказал, что игроки «Пари НН» были обеспокоены госпитализацией Юрана
Гладилин: «Локомотив» — это шоу Дзюбы, футбола я там не вижу»
Титов: «Если подписали контракт с Абаскалем, давайте потерпим. Мне не нравится мысль, что его нужно убирать»
Канчельскис: «Я уже 10 лет говорю, что российским футболистам надо собирать чемоданы и уезжать в Европу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков: «Если играть с Камеруном в Москве, 30 тысяч болельщиков можем собрать»

Адамов рассказал, как Карпин устроил игрокам сборной алкогольный сюрприз после одного из матчей