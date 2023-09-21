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Сегодня, 11:19

Адамов рассказал, как Карпин устроил игрокам сборной алкогольный сюрприз после одного из матчей

Алина Савинова
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Защитник сборной России Арсен Адамов рассказал об удивившем его поступке главного тренера национальной команды Валерия Карпина после матча против Словении (2:1) в 2021 году.

«Я был в заявке в матчах против Словакии и Словении. После победы в Мариборе Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз. И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива. Все были немного в шоке — учитывая, как Карпин относится к весу и сахару», — приводит Sport24 слова Адамова.

Футболист впервые был вызван в сборную России в октябре 2021 года для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.

Летом этого года 23-летний Адамов на правах аренды перешел из «Зенита» в «Оренбург». В текущем сезоне защитник провел 8 матчей за оренбуржцев во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-580021-futbolist-sbornoy-rossii-rasskazal-kak-karpin-ustroil-igrokam-alkogolnyy-syurpriz-posle-odnogo-iz-matchey
Арсен Адамов
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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