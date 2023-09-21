Адамов рассказал, как Карпин устроил игрокам сборной алкогольный сюрприз после одного из матчей

Сегодня, 11:19
Защитник сборной России Арсен Адамов рассказал об удивившем его поступке главного тренера национальной команды Валерия Карпина после матча против Словении (2:1) в 2021 году.
«Я был в заявке в матчах против Словакии и Словении. После победы в Мариборе Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз. И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива. Все были немного в шоке — учитывая, как Карпин относится к весу и сахару», — приводит Sport24 слова Адамова.
Футболист впервые был вызван в сборную России в октябре 2021 года для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.
Летом этого года 23-летний Адамов на правах аренды перешел из «Зенита» в «Оренбург». В текущем сезоне защитник провел 8 матчей за оренбуржцев во всех турнирах.