Адамов: «Если бы не было удаления, Сербия оказала бы нам серьезное сопротивление»

Защитник сборной России Арсен Адамов подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Сербии (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Я уверен, что, если бы не было удаления, Сербия оказала бы нам серьезное сопротивление. Но случилось удаление, а затем мы сразу забили, и это, конечно, сыграло большую роль в матче. Но даже когда мы играли в равных составах, то хорошо прессинговали, атаковали. В целом провели этот матч здорово», — приводит слова Адамова «Евро-Футбол.Ру».

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.