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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о том, что российский полузащитник Александр Зуев может начать выступать за казахстанскую команду.
«Преждевременно говорить о кандидатуре Зуева. Да, слышал, что Александр хочет получить гражданство и паспорт. Если он получит все документы, то мы с интересом рассмотрим его вариант. Но пока этого нет, и нет смысла обсуждать это.
Я не давал информацию, что буду разговаривать с лидерами сборной о том, как может повлиять переход российского футболиста на атмосферу в нашей команде. Я главный тренер национальной сборной и мне принимать решения. На сегодняшний день он не является игроком сборной Казахстана. Будет паспорт — будем рассматривать", — цитирует Адиева Sport24.
Ранее стало известно о том, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) запросила у Российского футбольного союза информацию по 26-летнему игроку.
Зуев родился в Костанае и является воспитанником «Тобола». С июля 2022 года он выступает в «Химках», в составе которых провел 16 матчей и не отметился результативными действиями.
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