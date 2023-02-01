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Сегодня, 18:54

Адиев — о возможном выступлении Зуева за сборную Казахстана: «Будет паспорт — будем рассматривать»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о том, что российский полузащитник Александр Зуев может начать выступать за казахстанскую команду.

«Преждевременно говорить о кандидатуре Зуева. Да, слышал, что Александр хочет получить гражданство и паспорт. Если он получит все документы, то мы с интересом рассмотрим его вариант. Но пока этого нет, и нет смысла обсуждать это.

Я не давал информацию, что буду разговаривать с лидерами сборной о том, как может повлиять переход российского футболиста на атмосферу в нашей команде. Я главный тренер национальной сборной и мне принимать решения. На сегодняшний день он не является игроком сборной Казахстана. Будет паспорт — будем рассматривать", — цитирует Адиева Sport24.

Ранее стало известно о том, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) запросила у Российского футбольного союза информацию по 26-летнему игроку.

Зуев родился в Костанае и является воспитанником «Тобола». С июля 2022 года он выступает в «Химках», в составе которых провел 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-01-adiyev-prokommentiroval-vozmozhnoye-vystupleniye-zuyeva-za-sbornuyu-kazakhstana-budet-pasport-budem-rassmatrivat

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Александр Зуев
Магомед Адиев
Футбол
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Российский полузащитник Зуев может начать выступать за сборную Казахстана