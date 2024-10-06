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Сегодня, 18:57

Агент Головина: «Александр сегодня ночью уже будет в расположении сборной России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, когда игрок прибудет в расположение сборной России.

«Александр сегодня ночью уже будет в расположении сборной России. Ему поступил вызов, он сразу же его принял. Ни раз подчеркивал, что Александр всегда с удовольствием едет в сборную», — сказал Клюев.

Сборная России проведет октябрьский сбор на базе в Новогорске. В РФС заявили, что по-прежнему ждут ответа от сборной Пакистана, которая отказалась от игры с Россией из-за юридических сложностей.

Александр Головин
Сборная России по футболу

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