Агент Головина: «Саша всегда с удовольствием приезжает в сборную России»

28 октября, 19:55
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок всегда с удовольствием приезжает в Россию.
«Саша всегда с удовольствием приезжает в сборную, чтобы отыграть и принести пользу команде», — сказал Клюев «СЭ».
Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурга и с Чили 15 ноября в Сочи.
руслан магомедов
А, что ему еще делать. Как, вы не старались сделать из него ЛИДЕРА монако , хрен получилось. оно электричка без головы, Старший брат захарьянки.
31.10.2025
Симон Вирсаладзе
Ну а что агент еще скажет? Как информативно, спасибо.
28.10.2025