Агент Головина: «Саша всегда с удовольствием приезжает в сборную России»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок всегда с удовольствием приезжает в Россию.

«Саша всегда с удовольствием приезжает в сборную, чтобы отыграть и принести пользу команде», — сказал Клюев «СЭ».

Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурга и с Чили 15 ноября в Сочи.