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Сегодня, 20:29

Агент Азмуна ответил на вопрос об участии нападающего в матче против сборной России

Алина Савинова
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Футбольный агент Арманд Дурн ответил на вопрос, возможно ли участие нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна в товарищеском матче против национальной команды России.

«Сыграет ли Сердар? Пока я не знаю. Как только что-то будет известно, смогу ответить», — приводит «РБ Спорт» слова Дурна.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

В текущем сезоне 28-летний Азмун провел 13 матчей за «Байер» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-otvetil-na-vopros-ob-uchastii-forvarda-v-matche-s-rossiej/
Сердар Азмун
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