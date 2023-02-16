Агент Азмуна ответил на вопрос об участии нападающего в матче против сборной России

Футбольный агент Арманд Дурн ответил на вопрос, возможно ли участие нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна в товарищеском матче против национальной команды России.

«Сыграет ли Сердар? Пока я не знаю. Как только что-то будет известно, смогу ответить», — приводит «РБ Спорт» слова Дурна.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

В текущем сезоне 28-летний Азмун провел 13 матчей за «Байер» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.