Сборная России.
28 октября, 11:50

Агент Джикии считает, что футболист заслужил попасть в расширенный состав сборной России

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие футболиста в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи.

«Надо этот вопрос задавать Валерию Георгиевичу Карпину. Он главный тренер, который формирует команду. Наверное, он пока не увидел то, что хотел увидеть от Георгия. Думаю, что помощники Карпина следят за тем, как Георгий выступает. Надо потерпеть. Заслужил ли он попасть в расширенный список? Я считаю, что да, но я необъективен. Если бы выбирал я, Георгий точно был бы в расширенном списке», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 31-летний защитник провел 10 матчей в чемпионате Турции и забил 2 гола.

Национальная команда в ноябре проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу (12 ноября в Санкт-Петербурге) и Чили (15 ноября в Сочи).

17

  • Sergey Sparker

    Грузином не становятся, грузином рождаются!

    10.11.2025

  • Sergey Sparker

    Прикольно! Он помоложе играл как ...., хреново, в общем.

    10.11.2025

  • vladmad_75

    Что курит агент? Или на пару с Морозовым чего нюхал? Я в а.е от таких агентов конечно.

    29.10.2025

  • Highlander

    А какое отношение к сборной России имеет грузинский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия? Вот тут журналист СЭ Алина Савинова недавно писала,что он грузином стал.

    29.10.2025

  • DaviT MosKv

    так-то Карпин никого не спрашивал, кого звать, а кого нет.

    29.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Заколебали вы уже своим Кузьмичёвым. Он там агент всех и каждого штоле? Или с редакцией делится?

    28.10.2025

  • frunt 2

    Ну если уж Сафонова вызывают,который полгода не играет,то да,Джикия достоин.А почему эстонец,кстати не вызывает Чалова.

    28.10.2025

  • Немальчиш

    уже пофиг кто будет играть, лишь не ломались на сборах

    28.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    сборная собирается и играет теми что есть сейчас завтра сборная соберется уже с другими наигрывать на перспективу...это годится для клуба сборная каждый сбор собирается заново если игроку 40 лет и он хорошо играет...нет причин не позвать его в сборную у нас уже был эксперимент сборная-2...которая должна была =наигрывать= некий состав хорошо что быстро поняли что это бред несусветный сборная это не клуб

    28.10.2025

  • m_16

    А ещё можно Игнашевича с Березуцкими позвать.

    28.10.2025

  • Tito88

    А Осипенко молодой, худой, быстрый и проворный? Так? Ты хоть последние игры с Джикией в турецком чемпионате видел, что такое исполняешь? Или Захарян к примеру молодой, худой, но в край не играющий и при малейшем дуновенни ветра ломающийся на ровном месте.

    28.10.2025

  • Tito88

    Ну уж точно заслужил больше чем Захарян и ростовские недоучки типа Мелехина, Вахании и Осипенко, а с учетом проблемной розиции центрального защитника то и подавно. Возраст тут не играет роли, тому же Осипенко тоже 31 год, но это же Валерка упрямый баран, ему так хочется и все тут, при этом непонятно зачем выдергивать из-за тридевять земель на проходные игры Миранчука, такого же "пенсионера".

    28.10.2025

  • Степочкин

    Я что-то не пойму... сборная на перспективу для разбана наигрывается или уже нет? Т.е. когда надо было Дзюбе палки в колеса вставлять и показывать этакого начальника, то говорил что после 30-ти уже никого не вызывает , т.к. к разбану игрокам уже по 40 лет будет. После того как помирился с Дзюбой и вызвал его на 1 матч, уже вроде как всех подряд можно вызывать и вроде как хрен с ней с этой перспективой. Странный подход.

    28.10.2025

  • Эрик Стейн

    но я необъективен. Если бы выбирал я....вы уже сделали свой выбор, когда подняли бунт по контракту

    28.10.2025

  • Diman_madridista

    Зачем он нужен - старый, толстый, неуклюжий? Официальные матчи все равно еще нескоро будут

    28.10.2025

  • berzulemic

    у агента бабки кончились?

    28.10.2025

    Георгий Джикия
    Сборная России по футболу
    Владимир Кузьмичев (менеджер)
