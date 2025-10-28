Агент Джикии считает, что футболист заслужил попасть в расширенный состав сборной России

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие футболиста в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи. «Надо этот вопрос задавать Валерию Георгиевичу Карпину. Он главный тренер, который формирует команду. Наверное, он пока не увидел то, что хотел увидеть от Георгия. Думаю, что помощники Карпина следят за тем, как Георгий выступает. Надо потерпеть. Заслужил ли он попасть в расширенный список? Я считаю, что да, но я необъективен. Если бы выбирал я, Георгий точно был бы в расширенном списке», — сказал Кузьмичев «СЭ». В этом сезоне 31-летний защитник провел 10 матчей в чемпионате Турции и забил 2 гола. Национальная команда в ноябре проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу (12 ноября в Санкт-Петербурге) и Чили (15 ноября в Сочи).

Sergey Sparker Грузином не становятся, грузином рождаются! 10.11.2025

Sergey Sparker Прикольно! Он помоложе играл как ...., хреново, в общем. 10.11.2025

vladmad_75 Что курит агент? Или на пару с Морозовым чего нюхал? Я в а.е от таких агентов конечно. 29.10.2025

Highlander А какое отношение к сборной России имеет грузинский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия? Вот тут журналист СЭ Алина Савинова недавно писала,что он грузином стал. 29.10.2025

DaviT MosKv так-то Карпин никого не спрашивал, кого звать, а кого нет. 29.10.2025

Симон Вирсаладзе Заколебали вы уже своим Кузьмичёвым. Он там агент всех и каждого штоле? Или с редакцией делится? 28.10.2025

frunt 2 Ну если уж Сафонова вызывают,который полгода не играет,то да,Джикия достоин.А почему эстонец,кстати не вызывает Чалова. 28.10.2025

Немальчиш уже пофиг кто будет играть, лишь не ломались на сборах 28.10.2025

хурма(сельдерей) сборная собирается и играет теми что есть сейчас завтра сборная соберется уже с другими наигрывать на перспективу...это годится для клуба сборная каждый сбор собирается заново если игроку 40 лет и он хорошо играет...нет причин не позвать его в сборную у нас уже был эксперимент сборная-2...которая должна была =наигрывать= некий состав хорошо что быстро поняли что это бред несусветный сборная это не клуб 28.10.2025

m_16 А ещё можно Игнашевича с Березуцкими позвать. 28.10.2025

Tito88 А Осипенко молодой, худой, быстрый и проворный? Так? Ты хоть последние игры с Джикией в турецком чемпионате видел, что такое исполняешь? Или Захарян к примеру молодой, худой, но в край не играющий и при малейшем дуновенни ветра ломающийся на ровном месте. 28.10.2025

Tito88 Ну уж точно заслужил больше чем Захарян и ростовские недоучки типа Мелехина, Вахании и Осипенко, а с учетом проблемной розиции центрального защитника то и подавно. Возраст тут не играет роли, тому же Осипенко тоже 31 год, но это же Валерка упрямый баран, ему так хочется и все тут, при этом непонятно зачем выдергивать из-за тридевять земель на проходные игры Миранчука, такого же "пенсионера". 28.10.2025

Степочкин Я что-то не пойму... сборная на перспективу для разбана наигрывается или уже нет? Т.е. когда надо было Дзюбе палки в колеса вставлять и показывать этакого начальника, то говорил что после 30-ти уже никого не вызывает , т.к. к разбану игрокам уже по 40 лет будет. После того как помирился с Дзюбой и вызвал его на 1 матч, уже вроде как всех подряд можно вызывать и вроде как хрен с ней с этой перспективой. Странный подход. 28.10.2025

Эрик Стейн но я необъективен. Если бы выбирал я....вы уже сделали свой выбор, когда подняли бунт по контракту 28.10.2025

Diman_madridista Зачем он нужен - старый, толстый, неуклюжий? Официальные матчи все равно еще нескоро будут 28.10.2025