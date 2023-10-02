Агент Головина сообщил, что футболист приедет в сборную России: «Он в полном порядке»

Агент Александра Головина Александра Клюев прокомментировал «СЭ» вызов полузащитника «Монако» в сборную России.

В понедельник, 2 октября Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список из 29 футболистов, приглашенных на октябрьский сбор национальной команды.

«Головин приедет в сборную России. Он в полном порядке, здоров и находится в оптимальном состоянии. Готов прилететь в расположение национальной команды», — сказал Клюев «СЭ».

Головин в этом сезоне за «Монако» провел 6 матче, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 9 октября в Новогорске и завершатся 16 октября. 12 октября национальная команда проведет товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене», а 16 октября сыграет с Кенией в Турции.