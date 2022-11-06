Агент Шомуродова: «В Италии никто не запрещает Эльдору играть против сборной России»

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Агент Эльдора Шомуродова Кахор Муминов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о возможном участие нападающего в матче за сборную Узбекистана против России.
«Пока что нет заявки сборной Узбекистана на предстоящий сбор. Если Элдора вызовут, то он обязательно примет участие в матче против России. Нет ли в Италии разговоров о том, чтобы Эльдор не играл против сборной России? Нет, в Италии никто не запрещает Эльдору играть против сборной России», — сказал Муминов корреспонденту «СЭ».
27-летний узбек играет за «Рому» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в семи матчах, в которых забил один гол. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Узбекистана в Ташкенте 20 ноября.
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