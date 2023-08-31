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Сегодня, 12:53

Агент Кравцова: «Я ждал Кирилла в сборной России, это радостное событие»

Алина Савинова
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Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, прокомментировал первый вызов футболиста в сборную России.

«Любой вызов в сборную — радостное событие. Если честно, я ждал Кирилла в сборной, но первоначально его не было в расширенном списке, но в итоге он оказался в окончательной заявке. Я очень рад за него! Мотивация в товарищеских матчах? Он одевает майку сборной России, какая еще мотивация нужна ему? Этого более, чем достаточно», — цитирует Талаева Metaratings.ru.

Кравцов попал в состав сборной России из 49 футболистов на сентябрьский сбор в Новогорске. Национальную команду возглавляет Валерий Карпин.

Кравцов выступает за «Сочи» с лета 2022 года. 21-летний полузащитник провел 37 матчей за сочинскую команду, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kravcova-ya-zhdal-kirilla-v-sbornoi-rossii-i-ochen-rad-za-nego-279268/
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