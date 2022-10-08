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Сегодня, 15:27

Агент Малкома и Клаудиньо опроверг информацию о возможном выступлении игроков за сборную России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о получении российского гражданства его клиентами ради выступления за сборную России.

«Информация о том, что Малком и Клаудиньо могут выступать за сборную России после смены гражданства на российское — фейк. Это с ними никогда не обсуждалось», — сказал Луис Фернандо Гарсия «СЭ».

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Клаудиньо стал игроком сине-бело-голубых в августе 2021 года, до этого он выступал за «РБ Брагантино».

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Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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