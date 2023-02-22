Агент Миранчука рассказал, готов ли его клиент сыграть в товарищеском матче Иран — Россия

Агент Вадим полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, готов ли его клиент сыграть в товарищеском матче Иран — Россия.

— Мы не обсуждали это с Алексеем. От нас ничего не зависит. Если предложение поступит, Алексей всегда поедет играть за сборную. Даже в таких условиях.

— В «Торино» отпустят Алексея на товарищеский матч сборной России? Не будет никаких проблем?

— Думаю, что они не имеют право не отпустить. Все равно действуют законы ФИФА и УЕФА. Если матчи проходят в «окна» ФИФА, то у клуба, как правило, нет возможности не отпустить, сославшись только на некие медицинские показатели, — цитирует Шпинева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч 22 или 23 марта в Тегеране.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).