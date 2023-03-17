Агент: «Не знаю, сможет ли Миранчук приехать в сборную России»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал попадание футболиста в окончательный состав сборной России на матчи в марте.

«Никто не знает, будут ли проблемы с приездом Алексея в сборную или нет. Я тем более не знаю, сможет ли он приехать. РФС вызвал его на сбор национальной команды, но после матча «Торино» с «Наполи» в серии А мы, наверное, услышим какое-то официальное заявление от клуба. Право отпустить футболиста в сборную или как-то ответить на вызов может только Итальянская федерация футбола, они не держат в курсе своих решений. Безусловно, для любого футболиста вызов в национальную сборную — радостное событие, но мы все находимся в определенных обстоятельствах. Нужно получить официальное разрешение на отъезд», — приводит Metaratings.ru слова Шпинева.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в списке 29 футболистов, среди них — Миранчук.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.