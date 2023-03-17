Агент Миранчука: «Алексей с огромным желанием приедет в сборную России. Он соскучился!»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал включение игрока в окончательный список национальной команды России на мартовский сбор.

17 марта в «Торино» сообщили «СЭ», что отпустят 27-летнего полузащитника в расположение сборной России.

«С Алексеем общались, все хорошо. Он с позитивом и огромным желанием приедет в сборную России. Сейчас задача успешно провести матч с «Наполи», а дальше все остальное — дороги, хлопоты. Конечно, он соскучился. С радостью приедет в расположение национальной команды», — сказал Шпинев «СЭ».

17 марта сборная России объявила итоговый состав на тренировочный сбор в Новогорске, в который вошли 29 игроков. Команда Валерия Карпина 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта в Санкт-Петербурге встретится с Ираком.

В активе Миранчука 6 голов в 41 матче за сборную России. В последний раз он играл за национальную команду в ноябре 2021 года против сборной Кипра (6:0).