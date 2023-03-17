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Сегодня, 12:36

Агент Оздоева: «Карпин с Магомедом не связывался, но при этом между ними нет никакого недопонимания»

Алина Савинова
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Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отреагировал на невызов футболиста в сборную России на мартовские матчи.

«У главного тренера прерогатива выбора. Мы полностью придерживаемся этой установки. Если Карпин является тренером, это сугубо его выбор. Насколько я знаю, с Магомедом Карпин не связывался, но при этом между ними нет никакого недопонимания, конфликта. Если Карпин посчитает необходимым в следующий раз вызвать Магомеда, он с радостью поедет. Оздоев — гражданин России. Провел немало игр за сборную. Если не захочет Карпин вызывать — без проблем», — приводит Metaratings.ru слова Оздоева.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ozdoeva-karpin-s-magomedom-ne-svyazyvalsya-no-vozmozhno-ego-ne-otpustili-by-v-sbornuyu-236178/
Магомед Оздоев
Сборная России по футболу
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