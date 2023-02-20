Агент Оздоева заявил, что футболист не отказывался играть за сборную России

Анзор Гаргаев, агент российского полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о шансах игрока принять участие в товарищеском матче между сборными России и Ирана, который должен состояться в конце марта в Тегеране.

«Я же не Магомед, чтобы принимать решение. Тем более это зависит не только от игрока, но и от решения клуба. В связи с трагическими событиями в Турции чемпионат сдвинулся, и начнется 4 марта, а закончится как раз во время перерыва на игры сборных. Оздоев не отказывался играть за сборную России. Вызовут его или нет, будет ли футболист здоров — есть и другие вопросы. До этого Магомеда не вызвали в сборную, поэтому сейчас достаточно сложная ситуация», — приводит слова Гаргаева Sport24.

30-летний россиянин выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи.