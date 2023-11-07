Сегодня, 20:48
Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, прокомментировал невызов футболиста на товарищеский матч сборной России против Кубы.
«Хочу поздравить Илью. Он сыграл сотую игру за «Урал». Это тоже достижение. В сборной есть тренер вратарей — Кафанов, наверное, он определяет. Я считаю, что на данный момент Илья входит в тройку лучших вратарей России», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Также он ответил на вопрос, может ли невызов в сборную выбить вратаря из колеи перед матчем 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
«Ничего его не выбьет. Он уже опытный, готовый вратарь», — добавил Сафонов.
27-летний Помазун в текущем сезоне выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. Он провел 18 матчей за екатеринбургскую команду, в которых пропустил 25 голов.
20 ноября россияне сыграют против национальной команды Кубы. Матч состоится в Волгограде.