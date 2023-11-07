Агент Помазуна — о невызове футболиста в сборную: «Илья входит в тройку лучших вратарей России»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, прокомментировал невызов футболиста на товарищеский матч сборной России против Кубы.

«Хочу поздравить Илью. Он сыграл сотую игру за «Урал». Это тоже достижение. В сборной есть тренер вратарей — Кафанов, наверное, он определяет. Я считаю, что на данный момент Илья входит в тройку лучших вратарей России», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он ответил на вопрос, может ли невызов в сборную выбить вратаря из колеи перед матчем 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Ничего его не выбьет. Он уже опытный, готовый вратарь», — добавил Сафонов.

27-летний Помазун в текущем сезоне выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. Он провел 18 матчей за екатеринбургскую команду, в которых пропустил 25 голов.

20 ноября россияне сыграют против национальной команды Кубы. Матч состоится в Волгограде.