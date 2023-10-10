Агент Проведеля резко отреагировал на слова Кафанова об отказе итальянца играть за Россию

Агент итальянского вратаря «Лацио» Ивана Проведеля Джованни Рава в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова об отказе игрока от вызова в национальную команду.

«Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей. Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ.

Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана», — сказал Рава «СЭ».

Ранее Кафанов сообщил, что вратарь отказался от вызова в сборную России.

17 сентября 2022 года вратарь впервые был вызван в сборную Италии на матчи Лиги наций против Англии (1:0) и Венгрии (2:0), однако так и не появился на поле. 29-летний голкипер имеет русские корни по материнской линии.