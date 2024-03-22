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22 марта, 21:23

Агент Сафонов: «Праздник удался, было видно, что игроки сборной России хотят победить»

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«В целом можно сказать, что праздник удался. Много болельщиков на трибунах, поле в идеальном состоянии. Понятно, что игра была товарищеская, но все равно было видно желание нашей сборной победить. Конечно, красной карточки там сто процентов не было. Было бы логичнее показать там желтую, но есть буква закона. Матч понравился, сербы несмотря на удаление смотрелись достойно. Это все равно сильная сборная», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

25 марта национальная команда России на «ВТБ Арене» в Москве сыграет товарищеский матч с Парагваем. Начало — в 20.00 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Алексей Сафонов
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