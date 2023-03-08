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Сегодня, 10:40

Агент Шпинев — о травме Чернова: «В расположении сборной, наверное, нужны полностью дееспособные футболисты»

Алина Савинова
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Агент Вадим Шпинев прокомментировал включение в расширенный состав сборной России на мартовский сбор защитника «Спартака» Никиты Чернова.

Ранее 27-летний футболист получил травму в матче 18-го тура чемпионата Росии «Спартак» — «Урал» (2:2).

«Мне сложно сказать по поводу того, поедет ли он в расположение сборной или нет. В расположении сборной, наверное, нужны футболисты, дееспособные полностью. Сбор короткий, он меньше десяти дней. Решение будет принимать главный врач и, конечно, главный тренер сборной Валерий Георгиевич — приезжать или нет Никите», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

На счету Чернова 2 матча в составе национальной команды. В последний раз он играл за сборную страны в матче квалификации Евро против сборной Австрии (0:1), который прошел 14 июня 2015 года.

Сбор национальной команды России в Новогорске пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-o-travme-chernova-sbornoi-rossii-navernoe-nuzhny-polnostyu-deesposobnye-futbolisty-233731/
Никита Чернов
Сборная России по футболу
Вадим Шпинев
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