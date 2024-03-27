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27 марта, 14:16

Агент Тюкавина: «Костя здорово проявил себя в сборной, сыграл на твердую четверку»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре форварда Константина Тюкавина за сборную России в товарищеском матче против Сербии (4:0).

21-летний футболист провел на поле 60 минут, но результативными действиями не отметился.

«Считаю, что Костя здорово проявил себя в сборной. Против Сербии он был хорош, сыграл на твердую четверку. Был активен впереди, боролся, искал свой момент, жаль, что не забил на родном стадионе, но все еще впереди. Мне понравилась его игра», — цитирует «РБ Спорт» агента.

Всего в текущем сезоне Тюкавин провел 26 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, забив 10 голов и сделав 8 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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