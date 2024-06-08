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Сегодня, 10:41

Агент Тюкавина о первом голе форварда за сборную: «Вишенка на торте! Боженька возвращает, видит, как он пашет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на первый гол футболиста за национальную команду в матче против Белоруссии (4:0).

«Приятно, забил! Слава богу, без травм, пару раз по ногам получил, хоть и в товарищеском матче. Как говорят, поставил вишенку на торте! Боженька возвращает, видит, как он пашет на тренировках. Молодец! Заслужил все своим горбом. Отмечу и хорошие командные действия, когда Миранчук отдал и Обляков забил, потом здорово исполнили, в три касания прошли. Теперь с чистой совестью может отдыхать. На рыбалку за трофейной щукой? Сейчас и поедет в Киров!» — сказал Сафонов «СЭ».

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24. Форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. Также у него 2 гола в 8 играх FONBET Кубка России.

Футбол
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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