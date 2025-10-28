Видео
28 октября, 13:25

Агент Тюкавина считает, что Карпин поддержал форварда вызовом в сборную России

Микеле Антонов
Корреспондент

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов ответил на вопрос «СЭ» о включении форварда в расширенный состав сборной России на матчи в ноябре.

— После вашего комментария Валерий Карпин включил Тюкавина в расширенный список сборной! Получается, услышал?

— Не знал, что Константина включат в расширенный список сборной. Поверьте, это никак не связано. Валерий Карпин — состоявшийся игрок и тренер. Позвонил агент и сказал: «Включите моего игрока» — бред. Это как я пошутил, а в Питере написали: когда Карпин ругался, что у Мостового лишний вес, я пошутил, что если бы у Мостового не было лишнего веса, его бы в машину затащили, когда хотели похитить. Говорю: вы хоть напишите, что это шутка. Приятно. Валерий Георгиевич мог в какой-то степени поберечь. После «крестов» Костя выходит. Может быть, это жест психологической поддержки. Боязнь стыков, так понимаю, пропала. Уже хорошо. Вкус гола почувствовал. Двигаемся дальше, от игры к игре.

— Понятно, что скорее вопрос к врачам, но как скоро Константин сможет играть все 90 минут?

— Задача — не угробить, правильно? Сейчас как раз после сборной, думаю, все нормально уже будет, — сказал Сафонов «СЭ».

В этом сезоне 23-летний Тюкавин провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Матч с Перу состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 ноября. 15 ноября национальная команда на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет с Чили.

3

  • missmarpl

    Ну, этот "состоявшийся игрок и тренер" уже, как минимум, один раз вызывал в сборную одного персонажа "по звонку" - причём, вопреки своим же неоднократно и громогласно озвученным принципам. :money_mouth: Так что если одни раз - не п.....с, то почему бы и второй не попробовать?:joy:

    28.10.2025

  • Владимир Трофимов

    Втык сделали наверное ,вот быстро и вызвал .Иначе уволят из Динамо.

    28.10.2025

  • ёzhic8

    Хрень какая Он что, неуравновешенная девочка-подросток? Психологически его поддерживать

    28.10.2025

    Валерий Карпин
    Константин Тюкавин
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    Алексей Сафонов
