Агент Тюкавина считает, что Карпин поддержал форварда вызовом в сборную России

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов ответил на вопрос «СЭ» о включении форварда в расширенный состав сборной России на матчи в ноябре.

— После вашего комментария Валерий Карпин включил Тюкавина в расширенный список сборной! Получается, услышал?

— Не знал, что Константина включат в расширенный список сборной. Поверьте, это никак не связано. Валерий Карпин — состоявшийся игрок и тренер. Позвонил агент и сказал: «Включите моего игрока» — бред. Это как я пошутил, а в Питере написали: когда Карпин ругался, что у Мостового лишний вес, я пошутил, что если бы у Мостового не было лишнего веса, его бы в машину затащили, когда хотели похитить. Говорю: вы хоть напишите, что это шутка. Приятно. Валерий Георгиевич мог в какой-то степени поберечь. После «крестов» Костя выходит. Может быть, это жест психологической поддержки. Боязнь стыков, так понимаю, пропала. Уже хорошо. Вкус гола почувствовал. Двигаемся дальше, от игры к игре.

— Понятно, что скорее вопрос к врачам, но как скоро Константин сможет играть все 90 минут?

— Задача — не угробить, правильно? Сейчас как раз после сборной, думаю, все нормально уже будет, — сказал Сафонов «СЭ».

В этом сезоне 23-летний Тюкавин провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Матч с Перу состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 ноября. 15 ноября национальная команда на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет с Чили.