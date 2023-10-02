Агент Помазуна о вызове в сборную: «На мой взгляд, Илья лучший вратарь России»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, прокомментировал «СЭ» попадание голкипера в состав сборной России на октябрьский сбор.

«Илья, на мой взгляд, лучший вратарь в России. Он здорово играет ногами, что немаловажно в современном футболе. Еще могу отметить Лантратова и Сафонова. Кто из них хуже или лучше — сложно сказать. У каждого тренера свои требования», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В понедельник, 2 октября сборная России объявила состав из 29 футболистов, вызванных на октябрьский сбор, который пройдет с 9 по 16 октября.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве. 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.