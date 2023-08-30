Агент Захаряна опроверг информацию об отказе игрока выступать за сборную России

Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Павел Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об отказе футболиста играть за сборную России.

По информации MS_Football, одним из главных условий подписания контракта Захаряна с испанской командой было то, что он больше не будет выступать за сборную России. Издание также утверждает, что в ФИФА уже отправлена заявка, чтобы организация разрешила Захаряну сменить гражданство и выступать за сборную Армении.

«Не нужно раздувать эту историю! Это неправда», — сказал Андреев «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.