Агкацев: «Играть при 40-градусной жаре не так страшно»

Вратарь сборной России Станислав Агкацев рассказал об игре с олимпийской сборной Египта (1:1) в жаркую погоду.

— Сложно было играть при 40-градусной жаре? Ну нет, это не так страшно, — приводит слова Агкацева «Известия». — Конечно, и нам было тяжело, и сопернику было тяжело, хотя он, наверно, был более адаптирован к этой жаре. Пришлось потерпеть. Но мы постарались сыграть на максимуме возможностей. И в итоге добились ничьей, хотя этим составом впервые играли.

— Вы тем более привыкшие к такой жаре — что-то подобное было у вас в Краснодаре в конце июля, когда играли со «Спартаком» в Кубке России.

— Да, истории похожие. Как показывает практика, играть при такой жаре можно. Во всяком случае, мы стараемся. Конечно, было душно в Египте. Но гораздо больше волновало не очень качественное поле. Хорошо, что мы во всех этих условиях сумели отыграться.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра снова пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.