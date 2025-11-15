Агкацев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со сборной Чили

Вратарь сборной России Станислав Агкацев обратился к болельщикам после BetBoom матча против Чили (0:2).

«Дорогие болельщики, хочется вас поблагодарить за сегодняшнюю поддержку. Сегодня была крутая атмосфера на стадионе. К сожалению, не удалось победить, но вы лучшие», — сказал футболист в видео в Telegram-канале национальной команды.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.