Агкацев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со сборной Чили

15 ноября, 21:35
Вратарь сборной России Станислав Агкацев обратился к болельщикам после BetBoom матча против Чили (0:2).
«Дорогие болельщики, хочется вас поблагодарить за сегодняшнюю поддержку. Сегодня была крутая атмосфера на стадионе. К сожалению, не удалось победить, но вы лучшие», — сказал футболист в видео в Telegram-канале национальной команды.
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.
Aker31
Действительно, не сборная, а проходной двор. Наверное задача стоит - всех игроков РПЛ прогнать ;)))
16.11.2025
Кариока_двойка.
Агкацев средний вратарь, не плохой, но и не топ. Если бы не оборона Краснодара, не был бы он таким мало пропускающим. Поставь его куда-нибудь в НН, никто бы о нем и не узнал. Но Валера вызывает вообще всех, и если даже Умярова вызвал, то и Агкацеву место нашлось. Ей богу не понятен смысл существования нашей сборной, если в ней играют абсолютно все, даже те, кто вообще ее не достоин.
16.11.2025
Lars Berger
И вам - "Спасибо". За 2 подарка, что вы подарили людям, которые пришли вас поддержать.
15.11.2025