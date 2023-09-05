Агкацев поделился эмоциями от вызова в сборную России

Сегодня, 13:11
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал вызов в сборную России на ближайшие матчи команды в сентябре.
— Какие эмоции?
— Всегда приятно приезжать в сборную.
— Что знаете о сборной Египта?
— Сегодня перед тренировкой была теория. Посмотрели, как играет соперник. Все идет по плану. Настрой в таких матчах всегда должен быть на победу.
— Авторитет Сафонова настолько велик, что его нельзя сдвинуть?
— Мне кажется, нет. Нельзя сказать, что кого-то невозможно сдвинуть.
7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12-го сентября россияне встретятся в гостях с Катаром.
Сборная России: расписание матчей в сентябре 2023 года — даты и время начала игр