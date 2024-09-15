Станислав Агкацев: «Пора ли в сборную? Не мне судить»

Сегодня, 10:45
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем возможном вызове в сборную России.
— «Краснодар» идет по «графику Ивича». Что случилось?
— Нам нужно было время войти в сезон, сыграться, у нас много новичков. Первое время не было нужного результата, потом пошло хорошо. Сейчас мы делаем все, чтобы это сохранить.
— Ты на связи с Кафановым по поводу сборной?
— По поводу сборной ни разу не общался.
— А вообще?
— Периодически общаемся.
— Как думаешь, пора в сборную?
— Не мне судить.
22-летний Агкацев является воспитанником «Краснодара», за основную команду он выступает с 2020 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах, пропустив 3 мяча.