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Сегодня, 17:39

Агкацев: «Что бы выбрал между матчем за сборную и собственной свадьбой? Сборную»

Артем Белинин
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев ответил на вопросы журналистов перед матчем национальной команды с Брунеем.

Матч пройдет 15 ноября в Краснодаре, начало — в 19:00 по московскому времени.

— Вы сыграете в основе. Какие чувства от первого матча на своем стадионе?

— Это большая радость для меня, давно мечтал о дебюте. С нетерпением жду завтрашний матч. Играем на родном стадионе, жду полные трибуны.

— Известно, что если бы Матвей Сафонов приехал [в сборную], он бы вам «передал эстафету». Не обидно, что не получилась красивая история?

— Обидно. Но получилось как получилось.
— Вы общались с Матвеем? Хотел ли он сыграть дома?

— Мы списывались, он говорил, что хочет приехать. Очень расстроился, что не получилось.
— Знали ли что-то про Бруней до того, как узнали о сопернике?

— Врать не буду, ничего особо про Бруней не знал. Но нам по большому счету без разницы, с кем играть.

— Приятно ли тебе находиться на пресс-конференции?

— Для меня это большая честь.
— Какую задачу вы для себя ставите на эту игру?

— Сборная хочет победить, вратарь — отыграть на ноль. Мое желание — чтобы команда забила как можно больше.

— Если бы у тебя была свадьба, чтобы ты выбрал — поехать в сборную или на свадьбу?

— Однозначный ответ: сборная.

22-летний голкипер еще не успел провести ни одного матча за национальную команду. Он является воспитанником «Краснодара».

Сборная России по футболу
Станислав Агкацев

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