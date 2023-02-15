0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:30

Акинфеев назвал голкипера, заслуживающего, на его взгляд, место первого вратаря сборной России

Игорь Рабинер
Обозреватель
Матвей Сафонов и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру назвал голкипера, заслуживающего, на его взгляд, место первого вратаря сборной России.

— Вопрос от тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Как вы оцениваете сейчас уровень вратарей в России? Когда у Кафанова недавно спросили, кто лучший вратарь в стране, он ответил: «Акинфеев. Хороших вратарей много, но Игорь стабильнее всех».

— Спасибо! Думаю, что сейчас вратарская школа вышла на какой-то новый уровень. Есть люди, которые играют и стабильно, и хорошо. В каждой команде есть вратари, которые делают какие-то сумасшедшие сейвы. Любого берешь — все прибавили! Да, мы не безгрешные, у нас бывают ошибки. Но российская школа вратарей перешагнула некое препятствие, которое было раньше. Хотя толчок дала именно та старая школа тренеров вратарей — Вячеслав Чанов, Виталий Кафанов. Все упражнения, которые даются сейчас, были еще тогда, когда они начали работать.

— Что посоветуете Матвею Сафонову, у которого в первой части этого сезона был не лучший период?

— Почему не лучший? Он играет в «Краснодаре» и делает это достаточно хорошо. Да, ошибки были. Но если он 25 раз отбил, а два пропустил — то представляете, какая психологическая нагрузка свалилась на него в этом матче? По моим ощущениям, Матвей играет вполне уверенно и по праву является первым номером сборной России.

Игорь Акинфеев. «Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
12
Обсудить
Читайте также
Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно
Мазепин доехал до подиума в новой серии после скандалов. Другие россияне гоняют за островное государство размером с город
ВС РФ нанесли удары по стратегическим целям в районе Угледара
Япония купит у США ракеты Tomahawk самой последней модификации
Армия Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву
Sky News сообщил о смерти еще одного британского наемника на Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Акинфеев о Слуцком: «Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешел, поэтому может стебать всех»
Акинфеев высказался об игре и перспективах нынешнего ЦСКА
Акинфеев рассказал о своих отношениях с Игнашевичем и о том, «пихает» ли он сейчас молодежи в ЦСКА
Акинфеев назвал свой лучший матч в жизни
Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» никакого чемпионства. Это иллюзия»
Акинфеев признался, что после ухода из сборной перестал читать спортивные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев признался, что после ухода из сборной перестал читать спортивные новости