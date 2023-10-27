Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

27 октября, 11:37

Акинфеев — о голе от Южной Кореи на ЧМ-2014: «Понимал, что будут топтать, бить и уничтожать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Гол Южной Кореи в ворота сборной России на ЧМ-2014.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, самым тяжелым моментом в своей карьере.

«Самый тяжелый момент карьеры — чемпионат мира в Бразилии. Когда я пропустил тот самый гол от Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий. Я месяц старался не появляться на улице в людных местах», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.

Сборная России заняла третье место в группе H на ЧМ-2014 и не сумела выйти в плей-офф турнира. Команда под руководством Фабио Капелло сыграла вничью с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1) и проиграла Бельгии (0:1).

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России в 2018 году. Он провел за национальную команду 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей и 48 раз отыграл на ноль.

Источник: Sports.ru
Игорь Акинфеев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная России по футболу
Обсудить
Читайте также
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борис Игнатьев назвал человека, которого считает главным виновником «письма 14-ти»

Борис Игнатьев подтвердил, что зарплата главного тренера сборной у него была 500 долларов в месяц